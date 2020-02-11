Москва, , 12:22 — REGNUM Большинство граждан России испытывают по отношению к президенту США Дональду Трампу негативные чувства. 43% — безразличие, свидетельствует опрос Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: 50% граждан считают отношения США и России плохими: опрос

Четверть российских граждан (25%) не доверяют Трампу. Испытывают антипатию 12%, скепсис — 12%, а разочарование американский президент вызывает у 10% граждан РФ.

По мнению 37% опрошенных, Трамп своими действиями обостряет отношения между Россией и США. Только 8% думают, что он стремится наладить отношения между странами.

Опрос проведен 8 октября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, к Америке хорошо относятся 11% жителей России, 34% — плохо. Половина граждан (50%) относятся к США безразлично.

Читайте также: США играют в мире отрицательную роль: мнение 68% граждан РФ