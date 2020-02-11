Кейптаун, , 12:23 — REGNUM Южноафриканскому ресторану был официально присвоен титул «Наибольшее количество разновидностей молочных коктейлей, имеющихся в продаже». Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление комиссии книги рекордов Гиннеса «Guiness World Records».

По информации журналистов агентства, в меню кейптаунского ресторана Gibson's Gourmet Burgers and Ribs представлено 207 сортов молочных коктейлей.

Расположенный на оживленной набережной Виктории и Альфреда в Кейптауне, Gibson's предлагает невероятное количество экзотических комбинаций от нутеллы и маскарпоне до чизкейка со вкусом печенья Oreo, отмечают репортеры. Также в ресторане предлагаются алкогольные и веганские коктейли.

«Когда мы изначально открывали ресторан, у нас было около 40 видов молочных коктейлей. Поскольку они были настолько популярны, их стало 100, 150, затем 200, а затем 207. Это происходило в течение пяти лет», — сказал совладелец ресторана Ян Халфон.

«Мы всегда продавали много молочных коктейлей, и мы всегда придумывали самые современные вкусы», — добавил он.