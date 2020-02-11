Сантьяго, , 12:11 — REGNUM Третий ребенок появился в семье российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса. Об этом сообщил старший брат исполнителя Хулио Иглесиас в интервью чилийской радиостанции ADN.

По его словам, звездная семья не раскрывает пол и имя новорожденного. «У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив», — заявил Хулио. Пара не распространяет информацию о своей личной жизни, поэтому беременность Анны Курниковой приметили только на поздних сроках.

Отметим, Анна Курникова и Энрике Иглесиас состоят в отношениях с 2001 года. Первые их двое детей — близнецы Николас и Люси появились на свет в декабре 2017 года.