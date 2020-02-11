Нур-Султан, , 11:45 — REGNUM По подозрению в призывах к насилию и беспорядкам задержаны двое граждан Казахстана, сообщает 11 февраля Polisia. kz со ссылкой на следственное управление департамента полиции Алма-Аты.

Полицейские задержали в Алма-Ате двух молодых людей 1990 и 1987 годов рождения. Один из них ранее судим за грабеж. По данным полиции, задержанные через социальные сети и мессенджеры призывали людей к совершению противоправных действий в Кордайском районе Джамбульской области.

Следователи квалифицировали действия подозреваемых по ч. 3, ст. 272 УК Казахстана («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами»).

Отметим, в рамках по ч. 3, ст. 272 УК Казахстана предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок до трех лет.