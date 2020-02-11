село Паутово, , 11:27 — REGNUM В школу села Паутово Петропавловского района Алтайского края вместо учеников ходят строители. Как сообщают «Вести-Алтай», в середине учебного года там решили затеять капитальный ремонт, а детей (младшие классы) перевести в местный дом культуры. Тем, кто постарше (а это 59 школьников), приходится ездить на учёбу в соседнее село Николаевка.

Как пояснила директор Паутовской средней школы Лариса Кашлева, ремонта учебное заведение не видело почти 40 лет. На масштабное обновление из краевого бюджета выделено 50 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум учащиеся двух алтайских школ не сядут за парты своих родных учебных заведений по причине ремонта или отсутствия такового.

Читайте также: Дети ещё одного алтайского райцентра остались без школы к 1 сентября

Читайте также: В алтайском Рубцовске школьников оставили без школы накануне 1 сентября

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайский край сделал всё для своевременного начала школьного процесса?