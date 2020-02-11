село Александровка, , 11:00 — REGNUM Нерадостную картину сельской жизни обрисовали жители села Александровка Суетского района Алтайского края при встрече с депутатом краевого парламента Игорем Панцирным. Как сообщает сайт Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС), одной из главных проблем в районе остается отсутствие регулярного автобусного сообщения и проблемы оказания медицинских услуг.

Людям, не имеющим личного транспорта, приходится пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, что создает серьезные риски для жизни и здоровья пассажиров, а плата за проезд становится неподъемной.

Что касается проблем оптимизации в медицине, то в 2017 году Суетская центральная районная больница была присоединена к Благовещенской районной больнице и вот уже третий год местное население вынуждено ездить за 80 километров в Благовещенскую ЦРБ. Причём, как поясняют местные жители, за проезд до больницы частники берут порядка 2 000 рублей.

Вот и приходится александровцам самостоятельно переходить на обслуживание в Баевскую ЦРБ, расстояние до которой в два раза меньше, чем до Благовещенки (40 километров).