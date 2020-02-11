Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM В Ростове-на-Дону заболевших коронавирусом нет. Об этом ИА REGNUM проинформировали в городском управлении здравоохранения.

«На 19:00 мск 10 февраля 2020 года фактов наличия лабораторно подтверждённой новой коронавирусной инфекции в Ростове-на-Дону не выявлено», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону прибывающих граждан из Китая госпитализируют в изолятор, который организован на базе детской городской больницы №2.

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