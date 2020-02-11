Джакарта, , 10:48 — REGNUM Военнослужащие Индонезии и Малайзии провели совместное патрулирование на границе между двумя странами в течение пяти дней, с 5 по 10 февраля 2020 года, сообщает Antara.

«Патрулирование государственной границы в этом году охватывает 68 км со 125 пограничными столбами между Индонезией и Малайзией», — заявил командир оперативной группы подполковник Хендра Чипта.

Пограничные патрули проводятся каждый год для проверки состояния пограничных столбов.

По его словам, отношения между Индонезией и Малайзией хорошо налажены.

«Патрули работала гладко. Все прошло хорошо», — заявил Хендра Чипта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии и Малайзии договорились использовать беспилотники и другие технологии для наблюдения за границами двух стран.

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