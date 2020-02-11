Сеул, 11 февраля 2020, 10:42 — REGNUM 11 февраля в столице Южной Корее начал работу колл-центр для иностранцев, обеспокоенных распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии Сеула.
По их словам, консультации будут предоставляться на восьми языках — английском, китайском, вьетнамском, филиппинском, урду, непальском, монгольском и узбекском.
Отмечается, что в случае поступления заявления о симптомах вируса центр окажет помощь в госпитализации и предоставлении переводческих услуг.
Известно, что в кол центр также можно обратиться через мессенджер Kakao Talk, электронную почту и официальный сайт.
Помощь на японском, тайском, арабском, русском и индонезийском языках можно получить в центре поддержке иностранцев Seoul Global Сentre.
Как отметили в мэрии, помощь также смогут получить и иностранцы, находящиеся в стране нелегально. Сообщается, что власти обещают не сообщать о них в иммиграционную службу.
Кроме того, все расходы на лечение и профилактику коронавируса правительство Южной Кореи берёт на себя.