Сеул, , 10:42 — REGNUM 11 февраля в столице Южной Корее начал работу колл-центр для иностранцев, обеспокоенных распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии Сеула.

По их словам, консультации будут предоставляться на восьми языках — английском, китайском, вьетнамском, филиппинском, урду, непальском, монгольском и узбекском.

Отмечается, что в случае поступления заявления о симптомах вируса центр окажет помощь в госпитализации и предоставлении переводческих услуг.

Известно, что в кол центр также можно обратиться через мессенджер Kakao Talk, электронную почту и официальный сайт.

Помощь на японском, тайском, арабском, русском и индонезийском языках можно получить в центре поддержке иностранцев Seoul Global Сentre.

Как отметили в мэрии, помощь также смогут получить и иностранцы, находящиеся в стране нелегально. Сообщается, что власти обещают не сообщать о них в иммиграционную службу.

Кроме того, все расходы на лечение и профилактику коронавируса правительство Южной Кореи берёт на себя.