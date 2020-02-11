Москва, , 10:31 — REGNUM В России не установлено новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Кроме двух случаев, о которых ранее сообщалось, в стране не было выявлено новых заболевших коронавирусом. При этом Роспотребнадзор ежедневно информирует об изменениях, связанных с мониторингом, проводимого с целью выявления заболевших коронавирусом.

«За период мониторинга выявлено и обследовано на весь спектр респираторных инфекций 852 человек с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены следующие результаты: у 80 заболевших респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 60 — грипп А, 46 — грипп В, 29 — парагрипп, 1 — стафилококк, 1 — микоплазма, 1 — гемофильная инфекция, в 24 случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у 44-х заболевших микстинфекции», — говорится также в сообщении.

Напомним, в Китае число умерших от коронавируса, по последним данным, превысило 1 тыс. человек.

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