Джакарта, , 10:28 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что 78 граждан страны, которые находятся на борту лайнера «Diamond Princess», заблокированного в порту города Иокогама в Японии из-за коронавируса 2019-nCoV, пребывают в добром здравии, сообщает Antara.

Во время пресс-конференции в президентском дворце Джакарты официальный представитель МИД Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что нет сообщений о том, что граждане Индонезии на корабле испытывают симптомы коронавируса.

«Наше посольство в Токио продолжает налаживать связь с гражданами Индонезии и властями Японии», — отметил Теуку Фаизашах.

По его словам, 78 граждан Индонезии являются членами экипажа круизного лайнера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Франции подтвердило, что на борту лайнера «Diamond Princess» находятся четыре их гражданина.

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