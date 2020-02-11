Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону прибывающих граждан из Китая принимают на базе детской городской больницы №2. Из-за угрозы распространения коронавируса в лечебном учреждении организован изолятор для обследования. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В настоящее время обследование на коронавирус в изоляторе проходят 13 человек. Все они находятся под круглосуточным наблюдением специалистов.

Все пациенты больницы №2 выписаны. Временно детей будут отправлять на госпитализацию в городскую больницу №20 и областную детскую больницу.

ИА REGNUM напоминает, что министерство здравоохранения Ростовской области закупит для двух ростовских больниц три аппарата, направленных на предотвращение смертельных случаев из-за заболевания коронавирусом.

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