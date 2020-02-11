Нур-Султан, , 10:14 — REGNUM 21 гражданку Казахстана из сексуального рабства в Манаме освободила полиция Бахрейна, сообщили 10 февраля в пресс-службе МИД Казахстана.

По данным министерства, девушки из Казахстана были приглашены на работу в сфере гостиничного бизнеса в Бахрейне. После приезда девушек в Манаму работодатели забрали у них паспорта и заставили заниматься интимными услугами.

Полиция задержала всех подозреваемых причастных к этому делу, в том числе гражданок Казахстана. Пострадавшие размещены в реабилитационном центре.

Напомним, 14 января жительница Алма-Аты заявила о похищении и удержании в сексуальном рабстве в течение нескольких дней. Полиция задержала всех подозреваемых.

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