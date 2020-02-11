Тюмень, , 09:58 — REGNUM Находящиеся в санатории «Градостроитель» в Тюменской области эвакуированные из Китая граждане РФ после карантина отправятся по 44 городам. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Так, 33 человека отправятся в Москву, по девять — в Санкт-Петербург и Барнуал, восемь — в Челябинск, шесть — во Владивосток, пятеро — в Красноярск. Еще по четыре человека отправятся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмень были эвакуированы 144 гражданина, побывавшие в Китае. Они находятся в одном из санаториев и будут оставаться там две недели.

Напомним, в Китае, по последним данным, число жертв нового типа коронавируса увеличилось до 1016 человек. Всего число заболевших составило 42 638 человек, выздоровели почти 4 тыс. граждан.

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