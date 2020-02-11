Ташкент, , 09:55 — REGNUM Условия для работы электромобилей планируют создать в Узбекистане. Об этом говорится в проекте постановления президента республики «О мерах по дальнейшей диверсификации туристских услуг», опубликованном на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

В случае принятия документа без поправок, министерству строительства Узбекистана поручается в двухмесячный срок внести требования по созданию условий для электромобилей.

Кроме того, при создании проектов общественно-деловых зоне планируется выделять не менее 5% парковочных мест для электромобилей. Место необходимо оборудовать электрическими заправочными станциями.

Напомним, в начале октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, утверждающее стратегию перехода на «зеленую» экономику.