Монреаль, Канада, , 09:44 — REGNUM Разработчики из Paper Cult Games представили релизный трейлер своей игры Bloodroots. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале студии 10 февраля.

Главный герой Bloodroots по имени Мистер Волк будет сражаться с десятками противников в попытке узнать, кто и почему его предал. Разработчики отмечают, что в качестве оружия геймеры смогут использовать любые предметы окружения.

Релиз Bloodroots состоится 28 февраля 2020 года. Игра выйдет на PC, PS4 и Nintendo Switch.

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