Челябинск, , 09:32 — REGNUM В Челябинске с родственниками двух погибших в Таиланде детей работает психолог. Об этом в Facebook написала Евгения Майорова — областной детский омбудсмен.

По её словам, на связи с ними находится специалист медицины катастроф МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка и мальчик погибли 10 февраля. Возле острова Пхукет в Таиланде столкнулись два скоростных катера. Больше 20 человек получили разные травмы.

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