Цхинвал, , 09:30 — REGNUM Начало строительства мемориального комплекса в память о военнослужащих, погибших при защите Южной Осетии в вооруженных конфликтах с Грузией, анонсировал министр обороны республики Ибрагим Гассеев на подведении итогов 2019 года. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба военного ведомства.

«<…> Была сформирована комиссия, которая разработала и согласовала проект комплекса, корректировки вносились после детального обсуждения», — говорится на сайте министерства обороны.

Сообщается, что строительство комплекса скоро начнется. Его расположат на территории военного городка Минобороны.

Напомним, межнациональные отношения в регионе испортились с конца 1980-х, когда в Грузии начали расти националистические настроения. Осетин стали называть «пришлым народом», живущим на грузинской земле. Первый вооруженный конфликт начался в январе 1991 года, когда в Цхинвал вошел трехтысячный отряд МВД Грузии. Конфликт закончился в июле 1992 года после введения российских миротворцев, но противостояние между народами продолжилось.

В августе 2008 года грузинская армия напала и на мирных жителей Южной Осетии, и на российских миротворцев. Для подавления агрессии Тбилиси Россия ввела в регион дополнительные силы. После этого Москва признала независимость Южной Осетии.