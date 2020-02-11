Лос-Анджелес, США, , 09:26 — REGNUM В сети появился трейлер второго сезона Call of Duty: Modern Warfare. Его опубликовали 10 февраля на официальном YouTube-канале франшизы.

Второй игровой сезон стартует сегодня, 11 февраля 2020 года. Геймеров ожидают новые оперативники, карта, игровые режимы и оружие.

Напомним, релиз Call of Duty: Modern Warfare состоялся в августе 2019 года. Проект был высоко оценён как игроками, так и критиками.

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