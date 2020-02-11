Челябинск, , 09:24 — REGNUM Журналистов призывают не беспокоить семью, которая потеряла в Таиланде двух своих детей. Об этом написала в Facebook челябинский детский омбудсмен Евгения Майорова.

Сейчас областное минсоцотношений находится на связи с дядей детей. Он и попросил не тревожить семью, переживающую сейчас трагедию.

«В связи с этим я вчера не звонила родителям погибших детей. Моя помощь как уполномоченного на сегодняшний день не требуется, в таких случаях важно быть очень деликатными», — сказала Евгения Майорова.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 февраля возле острова Пхукет на огромной скорости столкнулись два катера. В одном из них были туристы, в том числе из России. Погибли шестилетняя девочка и двенадцатилетний мальчик. Более 20 человек попали в больницы.

Тела детей доставят в Челябинск не ранее чем через десять дней. Власти обещают помочь семье.

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