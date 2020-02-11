Челябинск, , 09:15 — REGNUM Погибшие в Таиланде при столкновении двух катеров брат и сестра из Челябинска будут доставлены на Урал не раньше, чем через десять дней. Об этом заявила журналистам детский омбудсмен Евгения Майорова.

По её словам, с дядей детей представители власти находятся на связи. Перевозку обеспечит страховая компания, написала Майорова в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 10 февраля возле острова Пхукет. Погибли два ребёнка: 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. Более 20 человек получили травмы.