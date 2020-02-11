Душанбе, , 09:05 — REGNUM Самолёт авиакомпании «Сомон Эйр», доставивший на родину эвакуированных из Уханя таджикских граждан, прибыл в Таджикистан. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на Управление информации и печати МИД Таджикистана.

Известно, что самолёт приземлился в 7:00 по местному времени на военном аэродроме Айни. На его борту прибыли 63 человека: 46 эвакуированных студентов, сопровождавшие их медработники, сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям и члены экипажа. Все они должны быть размещены в отдельной карантинной зоне на инкубационный период — 14 дней.

Отметим, что согласно сообщению МИД Таджикистана, по состоянию на 9 февраля в Ухане находились 54 таджикистанца. Почему сегодня на родину прилетело на восемь человек меньше, не уточняется.

«Все эвакуированные и сопровождавшие их лица будут находиться две недели в санатории «Харангон», расположенном в 15 километрах севернее Душанбе», — сообщает источник.

Напомним, чартерный рейс отправился в Китай вчера, 10 февраля. Попутно в охваченный эпидемией коронавируса город Ухань самолётом были доставлены медицинские принадлежности в качестве гуманитарной помощи от имени таджикского правительства.