Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM 217 граждан Казахстана были доставлены на родину из Пекина специальным рейсом авиакомпании Air Astana. Об этом 11 февраля заявил журналистам представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

По его словам, все пассажиры были собраны из 36 городов Китай. «В основном это студенты и пять младенцев», — сказал представитель МИД. Он добавил, что 12 февраля в КНР отправится еще один борт, который доставит в Казахстан 150 граждан республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля из Казахстана в Китай был направлен спецрейс Air Astana, который доставил в Пекин 45 граждан КНР, а также некоммерческий груз посольства Китая в республике.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан направит в Пекин самолеты для эвакуации своих граждан