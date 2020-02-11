Нур-Султан, , 08:33 — REGNUM 19 сотрудников полиции обратились за медицинской помощью после беспорядков в Кордайском районе Джамбульской области Казахстана. Об этом 11 февраля заявил новый аким (глава) южного региона республики Бердибек Сапарбаев на заседании правительства.

По его словам, в течение пяти дней после беспорядков в Кордайском районе за помощью обратились 178 человек, в том числе 19 полицейских. Власти также вывезли граждан Казахстана из Киргизии, куда люди направились после беспорядков.

Сапарбаев добавил, что в настоящее время оценивается ущерб жилым домам и коммерческим объектам. В районе возобновлена работа всех школ, детских садов и других объектов.

Напомним, 10 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил главу Джамбульской области Аскара Мырзахметова. Новым акимом назначен бывший заместитель председателя правительства Бердибек Сапарбаев.