Челябинск, , 08:27 — REGNUM В Челябинской области число находящихся на карантине граждан Китая достигло 30. Об этом сообщает областной минздрав.

В инфекционном отделении медцентра «Северный» (Миасс) их также находится 15. Ещё 15 помещены в противотуберкулёзном диспансере.

Все они здоровы. Врачи регулярно их осматривают и не находят никаких следов ни коронавируса, ни других болячек.

Как сообщало ИА REGNUM, эти граждане — трудовые мигранты. Ранее под них выделили два карантинных пункта (в профилактории и в детском лагере), но местные жители выступили против и властям пришлось искать для их размещения другие места.

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