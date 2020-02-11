Амстердам, , 08:24 — REGNUM В рамках еженедельного измерения количества случаев гриппа, которое проводит Нидерландский институт исследований в области здравоохранения, образцы пациентов будут проверяться также на наличие коронавируса. Это позволит быстро обнаружить возможную вспышку вируса в Нидерландах.

Нидерландский институт исследований в области здравоохранения использует данные 40 врачебных практик по всей стране. Если вирус будет обнаружен, врач обязан немедленно сообщить об этом в Муниципальную службу здравоохранения, которая в тесном взаимодействии с Национальным институтом по здравоохранению и окружающей среде может принять необходимые меры по предотвращению распространению вируса.

Впрочем, в Нидерландском институте исследований в области здравоохранения указывают на малую вероятность обнаружения коронавируса в ближайшее время. До сих пор не известен не один случай заражения вирусом в Нидерландах.