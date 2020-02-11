Киев, , 08:26 — REGNUM Бывшие сотрудники украинского подразделения МВД «Беркут», переданные в Донбасс в рамках обмена пленными, остаются подсудимыми, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 10 февраля в эфире телеканала ICTV.

«Дело сейчас находится на стадии судебного разбирательства и соответственно те люди, которые были обменены и которые вернулись, как были подсудимыми, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился», — рассказал он.

Следующее судебное заседание запланировано на 17 февраля. Если экс-беркутовцы не явятся в суд, им могут изменить меру пресечения, добавил Рябошапка.

Напомним, два из трёх участников обмена пленными между Донбассом и Украиной вернулись в Киев, чтобы отстаивать свою невиновность в суде. Их обвиняют в убийстве протестующих в феврале 2014 года в центре Киева.

Читайте также: Двое экс-бойцов «Беркута», переданных Украиной по обмену, вернулись в Киев

Ранее издание Strana.ua опубликовало список из 919 фамилий сотрудников правоохранительных органов Украины, пострадавших во время беспорядков в центре Киева в 2013—2014 годах.

Читайте также: На Украине опубликовали список пострадавших на «евромайдане» силовиков