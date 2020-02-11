Париж, , 08:20 — REGNUM Руководство Эйфелевой башни в Париже подготовило специальную программу на день святого Валентина, сообщает Le Figaro.

В запланированную программу входят любовные послания, сердечки всех форм и даже бар с шампанским, украшенный в цвета праздника.

Во Франции влюбленным предлагается поделиться своими чувствами в социальных сетях с #EiffelInLove. Лучшие любовные признания будут отображаться на экранах Эйфелевой башни, а некоторые из них даже покажут на лицевой стороне башни.

Согласно заявлению организаторов, вечером слово «любовь», переведенное на десять языков, будет подсвечено на железной даме Парижа, украшенной «большим красным сердцем».

Напомним, день святого Валентина ежегодно отмечается во многих странах мира 14 февраля.