Сеул, , 08:20 — REGNUM Еще один случай заражения коронавирусом был подтвержден в Южной Корее. Таким образом, число заболевших там достигло 28. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при южнокорейском минздраве.

По информации KCDC, последним пациентом является 30-летняя гражданка КНР, которая общалась с одним из зараженным коронавирусом человеком. У нее не было никаких симптомов коронавируса и ее даже хотели выписать, однако накануне сделанные тесты показали положительный результат.

Кроме того, сообщается, что из 28 зараженных коронавирусом человек четверо были выписаны.

Напомним, по последним данным, число умерших от коронавируса достигло 1016 человек.

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