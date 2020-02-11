Москва, , 08:02 — REGNUM В связи с началом испытаний вакцины от нового коронавируса на животных в Китае, главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале рассказал, почему жителям России от этой вакцины «ни жарко, ни холодно»:

«Вакцина от коронавируса. Ожидается в течении трёх месяцев, получается к маю. Её разрабатывали много лет, сначала в связи с эпидемией Китайской атипичной пневмонией 2002 и от Ближневосточной атипичной пневмонии 2012 в Саудовской Аравии. Новый коронавирус 2019 на 70% по генотипу состоит из своих «старших братьев», поэтому наработки сильно помогают, а создании вакцины. Только нам от этой вакцины ни жарко, ни холодно, это не для нас — страны, где число завозных случаев можно пересчитать по пальцам одной руки.

Это вакцина — не испытанная клинически, не проверенная — только для экстренной, по жизненным показаниям вакцинации внутри отгороженного очага заражения. (Для апробации и внедрения любой вакцины в общеклиническую практику необходимы долгие и долгие годы). Поэтому ожидания, что вот сейчас будет вакцина, мы все привьёмся и забудем об эпидемии, как о приснившимся кошмаре — наивны. (Кстати, а почему от гриппа, кори, рака шейки матки не прививаемся? От осложнений гриппа в год по миру умирает до 650 тыс, кори — 120 тыс, рака шейки матки (ВПЧ) — 270 тыс. Вакцины есть, проверены и безопасны. А?

Кстати, в 2012 году в Саудовской Аравии оказалось проще разработать в попытаться внедрить вакцину для верблюдов-драмодеров, которые и были источником коронавируса, чем прививать отдельные группы людей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Китайский центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) проинформировал о том, кто в Поднебесной начали проводить испытания вакцины от коронавируса (она получила название mRNA), на мышах. Это совместная разработка китайского центра, шанхайской Школой медицины Университета Тунцзи, а также медицинской компанией Stermirna Therapeutics Co., Ltd.

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