Бангкок, , 07:36 — REGNUM Круизному лайнеру Westerdam отказано в заходе в тайский порт Лаем Чабанг в связи с опасностью коронавируса, заявил министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Издан указ. Отказать в швартовке», — говорится на странице.

Предполагалось, что 13 февраля лайнер сможет высадить туристов в тайском порту Лаем Чабанг и они смогут вылететь домой из Бангкока. Судовладелец отрицает нахождение на борту заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту лайнера Westerdam находятся 1 455 пассажиров и 802 члена экипажа. Лайнер компании Holland America Line, который вышел из Гонконга 1 февраля, 8 февраля должен был зайти в порт Наха на острове Окинава, а также посетить ряд других японских портов. Из-за подозрения на случаи пневмонии нового типа на борту эти заходы были отменены по настоянию японского правительства.

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