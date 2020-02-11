Сеул, , 07:28 — REGNUM Северной Корее в 2020 году потребуется международная гуманитарная помощь в размере $107 млн, передает южнокорейский телеканал KBS News со ссылкой на данные ООН.

Согласно этим данным, около половины граждан КНДР находятся на грани гуманитарного кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля комитет Совбеза ООН по санкциям одобрил выделение гуманитарной помощи КНДР. Отмечается, что исключение из санкций будет действовать до июля 2020 года. Также фонд ООН в области народонаселения утвердил бюджет на гуманитарную помощь Северной Корее в размере $2 млн.

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