Пермь, , 07:08 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор в отношении 30-летнего местного жителя, который признан виновным в истязании пасынка 2012 года рождения с применением пытки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствии, на протяжении четырех лет (2016−2019 годы) отчим систематически избивал ребенка и ставил его на длительное время в угол на колени на сухие макароны. Ломаясь, они причиняли мальчику боль. При этом во время наказания пасынок лишался возможности сходить в туалет.

Суд приговорил пермяка к четырем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее скандал возник вокруг истязания восьмилетнего мальчика в Омской области. Мать и отчим в качестве наказания ставили ребенка на колени на гречку. После таких пыток мальчику потребовалось лечение в стационаре.

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