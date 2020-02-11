Иркутск, , 06:26 — REGNUM Последний чартерный рейс для вывоза в Китай граждан КНР, а обратно — граждан России в связи с распространением коронавируса совершила авиакомпания «ИрАэро». Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба компании.

По информации перевозчика, рейсом 10 февраля из Иркутска в Харбин были вывезены из России 60 граждан Китая. Обратным рейсом 11 февраля на родину были возвращены девять граждан России. В компании отметили, что это был второй и последний чартерный рейс в Китай, выполненный для вывоза российских граждан.

Напомним, с 1 февраля вступило в силу ограничение Росавиации на регулярные рейсы из России в Китай. А чартерное авиасообщение между странами будет закрыто с 14 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, два гражданина Китая у которых на территории России диагностировали новый коронавирус 2019-nCoV, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

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