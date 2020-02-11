Ханой, , 06:09 — REGNUM Трехмесячный ребенок заразился коронавирусом нового типа во Вьетнаме. Таким образом общее число зараженных в республике достигло 15 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление вьетнамского минздрава.

Сообщается, что ребенок заразился от своей бабушки, у которой выявили наличие инфекции 9 февраля. В заявлении отмечается, что 10 из 15 заболевших приходятся на провинцию Виньфук.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Вьетнам временно приостановил авиасообщение с Китаем для предотвращения распространения нового коронавируса 2019-nCoV. Отметим, что по состоянию на 8 февраля во Вьетнаме было зафиксировано лишь восемь случаев заражения коронавирусом.

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