Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом нового типа был выявлен в Соединенных Штатах, передает телеканал CNN со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что новый заболевший прибыл на территорию США неделей ранее из китайского Уханя, где находится очаг эпидемии коронавируса. В настоящее время он проходит лечение в медцентре Калифорнийского университета. Таким образом общее число зараженных новым коронавирусом в США достигло 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два случая заражения коронавирусом нового типа были выявлены у граждан США на круизном лайнере Diamond Princess, которых находится на карантине в порту Йокогама в Японии.