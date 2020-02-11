Рига, , 05:52 — REGNUM Пользователи латвийского Твиттера Анита Гершмане и Ренарс Кригеср рассказали о вышедших в свободную продажу специальных детских книжках для однополых семей.

«Не могу поверить своим глазам, — написала Гершмане у себя в микроблоге, — на латышском языке вышла книжка в которой у мальчика оба родителя мамы».

Далее Анита выразила удивление, что книжка лежит в свободной продаже и никто не затеял в стране по этому поводу мегаскандал. Гершмане назвала такую реакцию общества прогрессом. Тут же в комментариях пользователь Ренарс Кригерс разместил фото книжки в которой у мальчика оба родителя мужчины. Реакция у прокомментировавших это сообщения была разной.