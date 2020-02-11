Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Геймдизайнер Клифф Блезински рассказал, что ранее его студия Boss Key вела переговоры с компанией Fox по поводу создания игры по франшизе «Чужие». Об этом 11 февраля сообщил журнал PC Gamer.

Он собщил, что эти переговоры велись до того момента, как Disney поглотил Fox и до закрытия студии Boss Key. Блезински сказал, что, к сожалению, после того, как это случилось проект «потерялся в беспорядке» и перестал существовать.

https://twitter.com/therealcliffyb/status/1226904954113314816

В этой игре геймерам предстояло управлять ставшей взрослой девочкой по имени Ребекка Джордан (Ньют) из фильма «Чужие». В игре также должна была появиться Эллен Рипли и андроид по имени Кейси.

Геймеры хоошо знают Клиффа Блезински по работе над играми франшиз Unreal и Gears of War. В 2014 году, после паузы, геймдизайнер сообщил о своём возвращении в индустрию видеоигр с многопользовательским шутером LawBreakers. Этот проект был закрыт в сентябре 2018 года.

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