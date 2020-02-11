Эдмонтон, Канада, , 04:45 — REGNUM BioWare опубликовала заявление, в котором генеральный директор компании Кейси Хадсон сообщил о намерении провести «капитальный ремонт» многопользовательского шутера Anthem. Об этом 10 разработчики сообщили в своём официальном блоге.

Хадсон сказал, что в течение 2019 года команда проекта «усердно работала» над стабильностью, производительностью и общим качеством Anthem, однако ей предстоит провести ещё «более фундаментальную работу».

Он добавил, что в «ближайшие месяцы» разработчики собираются «заново изобрести основной цикл игрового процесса». При этом команде проекта, сосредоточенной, прежде всего, на игровом процессе, будет дано больше времени на тестирование и многократные проверки.

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