Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Военно-морские силы США объявили, что они совместно с организациями ESL North America и Dreamhack начнут участвовать в киберспортивных мероприятиях. Об этом 11 февраля сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/DreamHack/status/1226919144869814272

Они будут использовать так называемую «экспериментальную активацию» в местах проведения киберспортивных мероприятий (под этим подразумевается создание и настройка локальной сети). В рамках этой инициативы геймеры смогут соревноваться в играх с офицерами и ветеранами. Кроме того, в трансляции фестивалей Dreamhack будет включен контент с логотипом ВМС США.

В ноябре 2018 году армия США объявила, что она создаёт собственную киберспортивную команду. Тогда было заявлено, что таким образом будет проводиться работа по повышению осведомлённости молодёжи о вооружённых силах и повышения их привлекательности.

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