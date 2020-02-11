Пекин, , 04:30 — REGNUM В Национальной комиссии здравоохранения КНР сообщили новые подробности развития эпидемии коронавируса в стране, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

Среди всех смертей 103 приходятся на провинцию Хубэй. По одной смерти выявлено в Хэнани, Аньхое, Хэйлунцзяне, а также в Пекине и Тяньцзине. Всего же общее количество умерших достигло 1016 человек. Еще 3536 новых пациентов обследуются врачами с подозрением на заболевание.

За прошедшие сутки состояние 849 пациентов стало тяжелым, а 716 человек были выписаны из госпиталей после того, как в их организме вируса обнаружено не было. Суммарное число заболевших же достигло 42 638 человек. Из них 7333 человека находятся в тяжелом состоянии и еще 21 675 находятся под подозрением на заражение.

В Гонконге выявлено всего 42 подтвержденных случая заражения, в Макао — 10 и еще 18 — на Тайване. В Макао один человек вылечился от инфекции. На все эти регионы приходится одна смерть.

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