Бразилиа, , 04:19 — REGNUM Легендарный бразильский футболист Пеле страдает от депрессии из-за проблем со здоровьем, в частности с опорно-двигательным аппаратом, сообщил его сын Эдиньу в эфире телеканала Globo.

«Представьте себе, он Король, он всегда был такой знаменательной фигурой и сейчас он даже не может нормально ходить. Ему стыдно, он не желает выходить на улицу, не хочет, чтобы его видели, да и вообще равнодушен ко всему», — заявил он.

По словам Эдиньу, король футбола до сих пор не оправился от операции, проведенной в 2012 году. Именно проблемы с подвижностью вызывали у Пеле депрессию и равнодушие.