Токио, , 03:58 — REGNUM Правительство Японии планирует разрешить пожилым пассажирам с хроническими заболеваниями сойти с судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту Йокогама из-за коронавируса нового типа, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что эта мера затронет лишь пожилых пассажиров, у которых имеются хронические заболевания или проблемы со здоровьем.

«Они останутся с подозрением на заражение вирусом и подвергнут свою жизнь риску», — заявил глава медицинского института Масахиро Ками.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлено 136 случаев заражения коронавирусом нового типа. Большинство зараженных — граждане Китая.

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