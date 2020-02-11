Москва, , 03:50 — REGNUM Хаотичные и несистемные действия японских властей в связи ситуацией на борту круизного судна Diamond Princess, стоящего из-за коронавируса на карантине у японского порта Йокогама, вызывают большие вопросы. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, 10 февраля в эфире «Русского радио».

По словам Захаровой, властям Японии в данном случае не удалось продемонстрировать тех новаторских шагов, которых от них все ожидали.

Как сообщало ИА REGNUM, лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. В ходе рейса на борту судна были выявлены лица, заболевшие коронавирусом 2019-nCoV. В настоящее время на корабле объявлен карантин. На его борту находятся около 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе граждане России. При этом, число заразившихся составляет 130 человек.

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