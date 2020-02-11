Пекин, , 03:50 — REGNUM Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1 016 человек, заражены оказались 42 638 человек. Об этом 11 февраля сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Напомним, по данным на утро 11 февраля в провинции Хубэй жертвами коронавируса стали 974 человека, при количестве заболевших 31 728 человек. Одновременно в провинции зафиксировано 2 222 выздоровевших.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 10 февраля число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек, еще более 40,1 тыс. оказались заражены из них почти 6,5 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели и были выписаны из больниц 3,2 тыс. человек. Более 187,5 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество смертей в Хубэе из-за коронавируса возросло до 974