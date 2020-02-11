Пекин, , 03:46 — REGNUM В общей сложности 3996 пациентов, переболевших новым коронавирусом, были выписаны из госпиталей Китая за все время эпидемии, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

В общей сложности 716 человек покинули госпитали по всему Китаю после выздоровления за прошедшие сутки, включая 427 в провинции Хубэй, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец для 10 февраля 1016 человек умерло от эпидемии нового коронавируса в Китае. Всего же по стране зафиксировано 42 638 подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом во всех регионах Поднебесной.

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