Пекин, , 03:01 — REGNUM Мощные ливни ожидаются в некоторых районах юга Китая в ближайшие три дня, сообщили 10 февраля в Национальном метеоцентре Китая.

Некоторые районы Гуанси-Чжуанского автономного района и провинций Гуйчжоу, Хунань, Цзянси, Чжэцзян, Фуцзянь и Гуандун ожидают сильные ливни, начиная с 11 февраля. В Гуандуне и Гуанси ожидаются грозы с градом.

В период с 14 по 15 февраля холодный фронт охладит центральные и восточные части Китая. Там температуры значительно упадут и придут мощные ветры. Метеорологи предупреждают о возможных угрозах в связи с непогодой.

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