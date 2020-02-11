Пекин, , 02:56 — REGNUM Из-за природных бедствий и катаклизмов за январь в Китае пострадали 680 тыс. человек, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

Разрушение домов, гибель урожая, а также природные катаклизмы нанесли в январе текущего года прямой экономический ущерб в размере 750 млн юаней (около $107,5 млн). В основном страна пострадала от низких температур, снегопадов, землетрясений и буранов за указанный период.

Общее влияние природных бедствий в январе на жизнь населения Китая оказалось меньшим, чем в среднем за аналогичный период за пять последних лет. Число погибших, пропавших без вести людей и количество разрушенным домов оказалась ниже на 86%, 39% и 88% соответственно.

Ущерб от природных бедствий, понесенный за время празднования Китайского нового года в Поднебесной, также значительно снизился. Число переселенного населения и разрушенных домов упало на 69% и 95% соответственно.