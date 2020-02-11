Монтевидео, , 02:57 — REGNUM Российский парусный барк «Седов» вышел из уругвайского города Монтевидео в район архипелага Южная Георгия. Об этом 10 февраля сообщает медиацентр экспедиции.

Участник кругосветной экспедиции трёх парусников Росрыболовства в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, самый большой в мире учебный парусник барк «Седов» завершил проходивший с 7 по 10 февраля визит в порт столицы Уругвая — Монтевидео. Теперь его курс лежит в район архипелага Южная Георгия, где в двадцатых числах февраля должна состояться встреча всех трёх парусников экспедиции. Там же «Седов», «Крузинштерн» и «Паллада» проведут между собой 200-мильную парусную гонку.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января парусный барк «Седов», который 5 января покинул Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в Испании, пересёк экватор. Во время перехода через Атлантический океан барк обновил свой рекорд суточного перехода под парусами, пройдя 232 мили.

Читайте ранее в этом сюжете: Парусный барк «Седов», совершающий кругосветное плавание, пересёк экватор