Мехико, , 02:13 — REGNUM В мексиканском штате Морелос с требованиями выплатить положенные денежные вознаграждения (премии и другие) 10 февраля начали забастовку около пяти тысяч медицинских работников 15 больниц и 220 медицинских пунктов. Об этом сообщает радиостанция Noticias MVS.

По словам генерального секретаря профсоюза работников здравоохранения штата Морелос Гила Магадана, уже два месяца власти не могут выплатить полагающиеся им вознаграждения.

Организаторами протеста заявлено, что во время акции пациентам будет оказываться только экстренная медицинская помощь пациентам.

По информации радио, реакции на требования забастовщиков со стороны правительства штата пока не последовало.